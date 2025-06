¿Por qué es importante dar de baja las placas de tu automóvil si ya no lo tienes?

Si ya no eres dueño de tu automóvil, ya sea porque lo vendiste, lo diste de baja por siniestro o ya no circula, es importante que también hagas el trámite correspondiente para dar de baja las placas. No hacerlo puede traerte más de un problema: desde adeudos fiscales y multas hasta ser vinculado con delitos o accidentes.

Este trámite no solo es una formalidad administrativa, sino una protección legal y financiera para los propietarios que ya no tienen el vehículo | iStock|

¿Por qué deberías dar de baja las placas?

Evitas multas e infracciones que no son tuyas:

Si el nuevo dueño sigue usando el auto con tus placas, todas las multas o sanciones seguirán registrándose a tu nombre Te ahorras pagos innecesarios:

Aunque ya no tengas el vehículo, podrías seguir generando cargos por tenencia, refrendo o verificación, que se acumulan y afectan tus trámites futuros Proteges tu identidad legal:

En caso de que el vehículo esté involucrado en un accidente, robo o actividad delictiva, la responsabilidad recaería en el titular de las placas

Dar de baja las placas es un trámite clave para evitar multas y responsabilidades legales | iStock|

¿Cuándo se recomienda hacer este trámite?

Al vender el auto (antes de entregar el vehículo o inmediatamente después)

En caso de robo o pérdida total del vehículo

Si planeas dar de baja definitiva el auto por antigüedad o desuso

Se recomienda hacerlo al vender tu auto de forma inmediata. | iStock|

¿Cómo se da de baja un juego de placas?

Aunque el proceso varía por estado, en general se requiere:

Identificación oficial vigente del titular

Tarjeta de circulación o factura del vehículo

Placas

Comprobante de pago del trámite (ronda entre $400 y $600 MXN)

En algunos casos, constancia de no adeudo o baja de seguro

El trámite se realiza en oficinas de control vehicular de tu entidad (como SEMOVI, Recaudación de Finanzas o equivalente estatal).

