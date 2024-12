¿Por qué la herencia de Talina Fernández no se ha repartido? Esto sabemos

La lamentable pérdida de Talina Fernández se vivió el año pasado, pero antes de partir dejó todo en orden para que sus hijos y familiares no se pelearan por la herencia.

Pero a más de un año de su fallecimiento, sus herederos no ha podido repartirse los bienes por una cuestión que nunca pensaron vivir: la muerte de Patricio Levy, hijo de la conductora.

Herencia de Talina Fernández tardará en entregarse

En entrevista, Coco Levy, el único hijo que queda de la ‘Dama del Buen Decir’, explicó que la partida inesperada de su hermano vino atrasar todo, porque la parte que le correspondía ahora pasará a su hijo.

“Sí, afectó, porque Pato tiene un hijo menor y hay que empezar un proceso judicial para ratificar el testamento de Pato, lo cual es tiempo, no hay ninguna afectación porque no hay ninguna contención, pero sí son tiempos judiciales y tiempos de la ley que hay que esperar y que no es tan rápido”, detalló.

El productor explicó que como el hijo de Patricio no tiene la mayoría de edad tuvieron que meter una demanda judicial para que alguien represente al niño y se pueda cobrar la herencia.

“Es una cuestión de ir al notario, se abre el testamento, se ratifica. Cuando hay un menor de edad el representante de un menor de edad es un juez, entonces se hace una demanda judicial, el juez contesta, se asigna a un juez que se vuelve el que tome las decisiones por parte del menor de edad”, expuso.

