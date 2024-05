¿Por qué la regidora Karina Alvarado y Netflix son tendencia? ¡Aquí te lo contamos todo!

Luego de la salida del documental de Netflix, ‘El Guardián de las Monarcas’, donde se toca el tema de la muerte del activista Homero Gómez, quien defendió hasta el último momento la conservación de las mariposas monarcas, el nombre de la regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado, se hizo tendencia.

Es que en la producción se deja entrever que la perredista podría ser una de las supuestas responsables debido a que el día en que murió el Homero, ella había coordinado una reunión entre integrantes de su partido y el activista.

Y tras encontrar el cuerpo del señor Gómez, las autoridades rastrearon su celular y tableta, los cuales fueron encontrados en posesión del asistente personal de Karina Alvarado, Jorge Arrollo, quien después fue asesinado.

Karina Alvarado se defiende de documental

Al respecto, la regidora del municipio michoacano sacó un video para aclara que ella no tuvo nada que ver con la muerte de Homero Gómez, al cual consideraba su amigo.

“Yo tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él cuando estuve a cargo de la delegación de turismo en el oriente. Yo visitaba mucho el santuario, principalmente por el tema de la promoción y la difusión durante la temporada de la mariposa monarca. Homero fue mi amigo, nos llevábamos muy bien, había respeto y siempre que iba convivíamos y comíamos”, mencionó.

Karina Alvarado dice ser amenazada

Karina Alvarado siguió explicando que en el documental no hablan mal de ella pero si siembran la duda en la gente de que puede ser responsable y ante eso, dijo, ha recibido amenazas de muerte.

“He sufrido un ataque tremendo en redes sociales, han llenado mi Facebook de comentarios muy agresivos… por eso estoy aquí dando mi posicionamiento. Me mandan mensajes de: ‘te vas a morir’, se están metiendo con mis amigos, con mi familia, me están amedrentando, son mensajes muy fuertes”, expuso casi al borde del llanto.

Por último, la regidora de Zitácuaro dijo que seguirá aguantando los ataques a su persona y llamó a Netflix a donar parte de las ganancias del documental a la conservación de la mariposa monarca.

"Ojalá que todas esas personas que me comentan: ‘Asesina’, ‘Justicia para Homero’, hagan algo para continuar con el legado de Homero, ya sea que hagan una aportación económica, vayan a plantar arbolitos… Y de igual forma yo esperaría que Netflix y la casa productora (del documental) que están monetizando con todos esos testimonios, que están monetizando con todos los videos de Rosario, que están monetizando con el trabajo que hizo Homero y que están monetizando con la funada que me están dando a mi, puedan regresarle algo a la comunidad y decir: ‘aquí están tanto millones para preservar el bosque”, finalizó.

