¿Por qué renunció Indira Kempis a Movimiento Ciudadano? Esto sabemos

La senadora Indira Kempis renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano, luego de que no le permitieran ser precandidata presidencial de ese partido.

A la par de dar a conocer su renuncia a la bancada emecista, la legisladora de Nuevo León acusó al dirigente nacional de ese movimiento, Dante Delgado, de obstruir sus aspiraciones de llegar a Palacio Nacional con las elecciones de 2024.

“ Estuve en el proceso para elegir al candidato o candidata presidencial y a la vista de todas las personas hicieron cargada, dedazo, todas estas prácticas que son antidemocráticas y que, a diferencia de las otras dos fuerzas, que ya están aglutinadas en diferentes partidos como Morena o como el FAM, MC le sigue debiendo un proceso democrático al país. Hay diferentes agravios”, declaró Kempis para la revista ‘Proceso’.

Pese a su renuncia a la bancada del partido naranja, Indira mantendrá el juicio que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la protección de sus derechos político electorales, luego de que no le permitieron participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para designar a su candidato o candidata presidencial, el cual en su momento ganó Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Indira Kempis de momento no se unirá a otro partido, aunque seguirá trabajando por la ciudadanía en general.

“ Me quedo sin partido, pero la gente sabe que siempre he estado por las causas, he mantenido mi autonomía, no en todo momento he estado de acuerdo con las decisiones al interior. Mientras esté mi juicio defenderé esta determinación”, declaró para Radio Fórmula.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL FLORES, ALIAS EL TÍO, EL EXOPERADOR DEL CÁRTEL DE SINALOA Y CJNG LIGADO A UN EQUIPO DE FUTBOL