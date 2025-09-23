Precio del dólar hoy martes 23 de septiembre: El peso mexicano está imparable

Este martes 23 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.35 pesos, prácticamente con el mismo valor que cerró ayer lunes.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.98 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.35 pesos por unidad/Google

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

Compra: $17.60 pesos

Venta: $19.00 pesos

Santander

Compra: $17.30 pesos

Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.50 pesos

Venta: $18.64 pesos

Banamex

Compra: $17.87 pesos

Venta: $18.89 pesos

Banorte

Compra: $17.05 pesos

Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca