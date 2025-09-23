Precio del dólar hoy martes 23 de septiembre: El peso mexicano está imparable

23 de Septiembre de 2025
Este martes 23 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.35 pesos, prácticamente con el mismo valor que cerró ayer lunes.
Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.98 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta.
El dólar se cotiza promedio en $18.35 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?
Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:
Banco Afirme
- Compra: $17.60 pesos
- Venta: $19.00 pesos
Santander
- Compra: $17.30 pesos
- Venta: $19.00 pesos
BBVA Bancomer
- Compra: $17.50 pesos
- Venta: $18.64 pesos
Banamex
- Compra: $17.87 pesos
- Venta: $18.89 pesos
Banorte
- Compra: $17.05 pesos
- Venta: $18.75 pesos
Banco Azteca
- Compra: $17.20 pesos
- Venta: $18.84 pesos