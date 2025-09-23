Precio del dólar hoy martes 23 de septiembre: El peso mexicano está imparable

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.98 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
23 de Septiembre de 2025

Este martes 23 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.35 pesos, prácticamente con el mismo valor que cerró ayer lunes.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.98 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.35 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $18.64 pesos

Banamex

  • Compra: $17.87 pesos
  • Venta: $18.89 pesos

Banorte

  • Compra: $17.05 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.84 pesos

