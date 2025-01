Premios Grammy 2025: ¿Dónde y cuándo ver la premiación a lo mejor de la música?

Los Premios Grammy son una celebración anual de los mejores artistas de la música a nivel mundial. En 2025, se llevarán a cabo en Los Ángeles, destacando actuaciones y premios para artistas consagrados y emergentes. Hay gran expectación por los ganadores.

¿Cuándo y dónde ver los Grammys 2025?

Los Grammy 2025 van a ser el 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se podrán ver en vivo en Latinoamérica por Max y TNT. La cobertura arranca a las 6 de la tarde, con Lety Sahagún y Eleonora Pérez Caressi en la alfombra roja, y Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento comentando todo lo que pase en la ceremonia. ¡No te lo pierdas!

Nominados de los Grammys 2025

Álbum del año

“New Blue Sun” – André 3000

“Cowboy Carter” – Beyoncé

“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

“Brat” – Charli XCX

“Djesse Vol. 4″ – Jacob Collier

“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift

Grabación del año

“Now and Then” – The Beatles

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360″ – Charli XCX

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Ft. Post Malone

Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

“Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Please Please Please” – Sabrina Carpenter

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

Sabrina se encuentra nominada a canción del año con su tema "Please Please Please".

Benson BooneSabrina CarpenterDoechiiKhruangbinRAYEChappell RoanShaboozeyTeddy Swims“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish“Eternal Sunshine” – Ariana Grande“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift“Us.” Gracie Abrams featuring Taylor Swift“Levii’s Jeans” Beyoncé featuring Post Malone“Guess” Charli xcx and Billie Eilish“the boy is mine” Ariana Grande, Brandy and Monica“Die With A Smile” Lady Gaga and Bruno Mars“Bodyguard” Beyoncé“Espresso” Sabrina Carpenter“Apple” Charli xcx“Birds of a Feather” Billie Eilish“Good Luck, Babe!” Chappell Roan“11:11 (Deluxe)” – Chris Brown“Vantablack” – Lalah Hathaway“Revenge” – Muni Long“Algorithm” – Lucky Daye“Coming Home” – Usher“Guidance” – Jhené Aiko“Residuals” – Chris Brown“Here We Go (Uh Oh)” – Coco Jones“Made For Me (Live On BET)” – Muni Long“Saturn” – SZA“Neon Pill” – Cage the Elephant“Song of the Lake” – Nick Cave & the Bad Seeds“Starburster” – Fontaines D.C.“Bye Bye” – Kim Gordon“Flea” – St. Vincent“Happiness Bastards” – The Black Crowes“Romance” – Fontaines D.C.“Saviors” – Green Day“TANGK” – Idles“Dark Matter” – Pearl Jam“Hackney Diamonds” – The Rolling Stones“No Name” – Jack White“Make You Mine” – Madison Beer“Von Dutch” – Charli XCX“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish“Yes, And?” – Ariana Grande“Got Me Started” – Troye SivanFunk Generation – AnittaEl Viaje – Luis FonsiGARCÍA – Kany GarcíaLas Mujeres Ya No Lloran – ShakiraOrquídeas — Kali UchisDiamantes — ChiquisBoca Chueca, Vol. 1 — Carín LeónÉXODO — Peso PlumaDe Lejitos — Jessi UribeBRAT – Charli xcxThree – Four TetHyperdrama – JusticeTimeless – KAYTRANADATelos – Zedd“Tailor Swif” – A$AP Rocky“360″ – Charli XCX“Houdini” – EminemNot Like Us – Kendrick LamarFortnight – Taylor Swift“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” – Bad Bunny“Rayo” – J Balvin“FERXXOCALIPSIS” – Feid“LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” – Residente“Att” – Young Miko

Feid esta nominado a mejor álbum de música urbana con "Ferxxocalipsis".

“Compita del Destino” – El David Aguilar“Pa’ Tu Cuerpa” – Cimafunk“Autopoiética” – Mon Laferte“GRASA” – Nathy Peluso“¿Quién trae las cornetas?” – Rawayana

