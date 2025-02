Premios Oscar 2025: Repasa la lista completa de nominados

Estamos a días de presenciar la entrega de premios a lo mejor del cine. Su regreso se vio interrumpido debido a los devastadores incendios forestales en California, ahora los Oscars regresan con muchas expectativas.

Como te mencionamos la temporada de premios tuvo retrasos debido a los incendios, no solo los Oscares tuvieron retrasos, los Critics Choice Awards, originalmente programados para el 14 de enero, se celebraron el 7 de febrero, un día antes de la 77ª edición de los Directors Guild of America Awards y la 36ª de los Producers Guild of America Awards.

La decisión de estos retrasos permitieron que los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, muchos de los cuales se vieron afectados o desplazados por los incendios, tuvieran más tiempo para emitir sus votos.

Los Oscars llegan este próximo domingo 2 de marzo de 2025, por lo que no te debes perder la mayor premiación a lo mejor del cine, a continuación te compartimos la lista de los nominados a este año:

Nominados a los Oscars 2025

Mejor Película

Anora

The Brutalist

Un completo desconocido

Cónclave

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison –Anora

Demi Moore – La sustancia

Fernanda Torres – Aún estoy aquí

Mejor Director

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – Un completo desconocido

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Un completo desconocido

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes - Cónclave

Sebastian Stan – El aprendiz

Mejor Canción Original

El Mal – Emilia Pérez

Mi Camino – Emilia Pérez

Like a Bird – Sing Sing

The Journey – Seis triple ocho

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Mejor Banda Sonora Original

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor Sonido

Un completo desconocido

Dune: parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor Cortometraje de Acción Real



A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Largometraje Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Cortometraje Documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Edición y Montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin, – A Real Pain

Edward Norton – Un completo desconocido

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – El aprendiz

Mejor Película Internacional

Aún estoy aquí – Brasil

La chica de la aguja – Dinamarca

Emilia Pérez – Francia

La semilla del fruto sagrado – Alemania

Flow – Letonia

Mejor Diseño de Vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería

Un hombre diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor Guión Adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Guión Original

Sean Baker – Anora

Brady Corbet y Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – Un dolor real

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor Película Animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro – Un completo desconocido

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Cónclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

