Profesor y alumno del ESIME Zacatenco protagonizaron pelea afuera de la institución

Docente y alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, protagonizaron pelea en una vía pública cercana al plantel, el hecho se dio el pasado miércoles 11 de mayo.

Peters López Lira, profesor de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales fue reportado en un blog llamado 'Profes de esime zacatenco', por un alumno del que se desconoce su identidad, quien lo señaló de incompetente al impartir dicha materia, reconociendo que el profesor tiene conocimientos en el campo pero no enseña en clase y cobra por la calificación.

"Este profe ni siquiera lleva preparada su clase, le pide a los alumnos que lleven ejercicios para él solo resolverlos, a veces nisiquiera los termina de resolver porque no encuentra la forma, no da temas ni nada, solo pide que busquen los ejercicios, no hace exámenes, y te pide $60 por punto, si, te cobra por tu calificación, te dice que no es obligatorio pagar, que si quieres puedes pagar o puedes pasar normal asistiendo a clase y participando, lo peor del caso es que no deja tarea, no da participaciones ni nada con lo que pueda calificarse, casi casi te obliga a pagar tu calificación. Si sabe mucho sobre la materia porque cuando le llegas a preguntar alguna duda, la mayoría de las veces te la resuelve pero no te enseña nada mas a menos que le preguntes una duda tuya. La mayoría de las veces en su clase se la pasa platicando con los alumnos de otras cosas, y solo da una clase a la semana de las 4 o 5 clases que debe de dar a la semana".

La publicación fue leída por el docente, misma que respondió y desató una ola de comentarios negativos, en su mayoría de autores anónimos, en contra de su persona.

"xq no lo dijiste en clase? estabas esperando pasar sin hacer esfuerzo? como buen mediocre q eres escudandote en el anonimato de esta página.Eres de los q reprobaste el éxamen de admisión y entraste a la ESIME xq había q cubrir todos los lugares disponibles x cuestiones políticas, asi funciona la educación pública en México. Eres un ignorante y cobarde, lo hubieses dicho en clase. Tu argumeto no tiene lógica, por un lado dices "sabe mucho de la materia" y por otro "a veces ni siquiera puede resolver los problemas" lo q confirma q eres malo para las mate y seguro eres recursador, ya q las matemáticas te enseñan a pensar LÓGICAMENTE. Ni siquiera sabes acentuar las palabras, lo q confirma q eres un mediocre e ignorante. No te escudes en el anonimato, dimelo en mi cara. Cobarde q eres", dijo el profesor.

Tras la fuerte discusión que se dio en la red, entre groserías y faltas de respeto por parte del docente y el alumnado, se acordó una cita para llevar el altercado a la escuela y resolverlo en 'un tiro' que fue grabado por los estudiantes y más tarde subido a YouTube por el usuario identificado como 'Jano'.

El video de 4:20 minutos ya alcanzó las 415 mil 142 visualizaciones y los 3 mil 768 'likes', fue publicado bajo el nombre de "El Peters vs Puños de oro", con el contexto del problema incluído en la descripción.

Hasta el momento, el Instituto Politécnico Nacional no se ha pronunciado sobre los hechos.

