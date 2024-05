Protagonista del video "tráeme a tu güey" aparece y revela la triste historia detrás del caso

Desde hace algunas semanas se ha hecho viral un video que los internautas tularon "tráeme a tu güey", en el que un hombre golpea un árbol con los puños mientras alega con una mujer, situación que en su momento se pensó que era un caso de violencia de género, sin embargo, el sujeto de esa grabación apareció para revelar la triste historia que hay detrás.

En aquel video que se volvió viral, se puede apreciar en plena calle a un hombre discutir con una mujer, que ahora se sabe es su prima y a quien le dice, entre otras cosas, "tráeme a tu güey", en repetidas ocasiones, al mismo tiempo que saca sus mejores combinaciones de boxeo para golpear un árbol. Posteriormente confronta al hombre que está grabando la escena, que resultó ser su tío.

Esa grabación, además de burlas y memes, también generó críticas contra el sujeto, a quien muchos usuarios calificaron de violento y condenaron porque se pensó que se trataba de un caso de violencia contra la mujer.

Aparece el protagonista del video "tráeme a tu güey"

Sin embargo, semanas después ha aparecido ese joven, identificándose como Fredo y contando que la discusión que se ve en el video es de hace dos años, provocada por una herencia familiar, ya que tanto su prima como su tío buscaban desalojarlo de la casa en donde vivía, apenas tres días después de que su madre murió.

"Al tercer día de que falleció mi mamá, empezaron con todo esto de las peleas y las discusiones. No me dejaron vivir el duelo de mi mamá", comentó el joven.

Posteriormente y al borde del llanto, Fredo dice no ser una persona agresiva, aunque acepta que tuvo que defenderse ante la injusticia que quería cometer sus familiares.

"Las personas que perdieron a un padre me van a entender y van a ver que estás en un momento muy duro de tu vida, y ellos no lo ven, esas personas no lo ven por que están enfermas de ambición, la ambición les hace pensar cosas que no le sirven en su cabeza", relató.

Las reacciones al video no se hicieron esperar y muchos usuarios se declararon en favor del joven pese a que en un inicio parecía al villano de la historia, incluso ahora ya muchos le piden que les mande un saludo diciendo su ya clásica frase "tráeme a tu güey".

