Pulqueros exigen al gobierno reabrir sus negocios; Clara Brugada afirma que no están en contra de pulquerías

Durante la mañana de este martes, pulqueros y productores de esta bebida realizaron una protesta sobre Eje Central y Avenida Popocatépetl para exigir al gobierno capitalino la apertura de 15 pulquerías que han sido cerradas en la Ciudad de México.

Los inconformes están reclamando que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) les está cerrando sus negocios por los vacíos legales que existen porque los están considerando como si fueran chelerías.

“Nos dicen que el giro que tenemos no es, y luego que lo tenemos que renovar cada año, porque quieren que nos pongamos como un club privado o un table dance, pero no: somos cultura”, aseveró César Ponce, presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales.

El Invea ha estado cerrando pulquerías por no cumplir con las normas que piden / Redes Sociales|

Piden a pulquerías pagar altas multas

Dentro de la protesta, los pulqueros también reclamaron que el Invea les está pidiendo que paguen multas que van de los 100 mil hasta los 150 mil pesos para reabrir sus establecimientos, dinero que no tienen porque su negocio no les da para eso.

En la actualidad, las pulquerías trabajan bajo el giro de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, pero como el pulque al no contener alcohol, debería de tener otro rubro, por lo que demandan que la bebida la ven más cultural.

Los vendedores de pulque afirma que ellos deben de estar en otro rubro / Redes Sociales|

Gobierno hablará con pulqueros

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que las autoridades ya están revisando el caso con los productores y vendedores de pulque, pues están buscando que se cumplan con las normar para la venta de alcohol.

“No hay ningún interés de cerrar comercios simplemente porque se tenga la intención de una estrategia en contra de la venta de alcohol, no, sabemos que es parte de la vida de esta ciudad. Y el pulque es una tradición también, entonces no hay un interés más que el que no se conviertan algunos espacios de este tipo en espacios generadores de violencia y que cumplan las reglas, ese es el tema, cumpliendo las reglas no tenemos ninguna tema”, expuso.

El Gobierno de la CDMX niega que esté en contra de las pulquerías / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERIA DE PUEBLA 2025: TENEMOS LA LISTA DE ARTISTAS POR DÍA; LA ENTRADA SERÁ DE 50 PESOS