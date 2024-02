¿Qué es un "tutupiche" y cuánto dura? El mal ojo del maya

La palabra tutupiche se hizo tendencia en redes sociales, tras la declaración del mandatario Andrés Manuel López Obrador, esta palabra cobro relevancia por explicar sobre la inflamación que padecía el mandatario en su ojo derecho, ya que es una palabra que no se utiliza en el centro como en el norte de la Ciudad de México.

Es una palabra de origen maya de Yucatán “chuchup“, que quiere decir “inflamado”, y “ich“, que significa “ojo”. La variación tutupiche que se utiliza en Tabasco es utilizada para hacer referencia a los orzuelos. El mal del ojo Maya.

Médicamente, un orzuelo es la inflamación de las glándulas sebáceas del ojo como consecuencia de una infección provocada por una bacteria llamada estafilococo en el ojo. por lo General la infección es generada por aire sucio o polvo en el ojo, así como malos hábitos de higiene que pueden producirlo, como lo son tocarse los ojos con las manos sucias o el uso cosméticos en mal estado.

Los primeros síntomas es la comezón, la sensación de pesadez en el párpado o el lagrimeo con la presencia de un bulto pequeño en la parte interior o exterior del ojo, según donde se encuentre la inflamación, con la presencia de un pequeño grano.

En la mayoría de los casos, Tutupiche (orzuelo) no requiere de un tratamiento específico, solo se realizan compresas de agua tibias acelerando la curación y suele desaparecer solo. Sin embargo, hay quienes requiere de un tratamiento médico por la presencia de la bacteria estafilococo, tratamiento que requiere de antibióticos.

El médico puede recetarte gotas antibióticas o un ungüento antibiótico tópico para ponerte en el párpado. Si la infección en el párpado persiste o se propaga más allá del párpado, en tabletas o píldoras.

Cirugía para aliviar la presión. Si no desaparece, el médico podría hacer un corte pequeño en el orzuelo para drenar el pus.

Con Autocuidados hasta que el orzuelo desaparezca:

No toques el orzuelo. No intentes reventar el orzuelo ni quitarle el pus. Hacerlo puede hacer que la infección se propague.

Lava el párpado. Lava delicadamente el párpado afectado con un jabón suave y agua.

Coloca una toalla tibia sobre el ojo cerrado. Para aliviar el dolor, haz correr agua tibia sobre una toalla limpia. Continúa haciéndolo entre 5 y 10 minutos. Luego, masajea el párpado delicadamente. Repetir esto dos o tres veces al día puede ayudar a que el orzuelo se drene solo.

Mantén limpio el ojo. No uses maquillaje para ojos hasta que el orzuelo haya sanado.

No uses lentes de contacto. Los lentes de contacto pueden estar contaminados con las bacterias asociadas al orzuelo. Si usas lentes de contacto, trata de no ponértelos hasta que el orzuelo desaparezca.

