¿Qué está pasando entre María Becerra y Nicki Nicole? La aparente rivalidad de las cantantes

Revisando mis DM me encuentro con un de una productora del Marginal q me mandó unos tuits de Nicki tirando palazos.

Al parecer le avisaron que la bajaron y quedó enojada.

Consultamos con el periodista encargado de cubrir el spin off y cuenta que el mánager de M bajó a N pic.twitter.com/pOjJEQi2g3

— Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) August 17, 2024