¿Qué requisitos se necesitan para hacer el trámite de la licencia?

Si estás listo para empezar a manejar, lo primero que debes hacer es tramitar tu licencia, por lo que aquí te dejamos todo lo que debes saber qué necesitas para tener en tu poder la licencia de primera vez (considerada Licencia A) y la cual tiene un costo de 989 pesos por tres años, y puedes hacer el trámite ya sea en línea o de manera presencial (con cita o de lo contrario no serás atendido). Además de que toda la documentación debe ser vigente y presentar tanto original como copia.

¿Cuáles son los requisitos y documentos (en original y copia) para sacar por primera vez la licencia?

1. Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

3. Línea de Captura Pagada

*Datos extras en los requisitos y documentación:

1. Identificación oficial, original, vigente, con fotografía con CURP, datos personales legibles, sin tachaduras ni enmendaduras de cualquiera de las opciones siguientes:

-Credencial para votar (vigente)

-Pasaporte mexicano (vigente)

-Cédula profesional con fotografía

-Cartilla del Servicio Militar Nacional (vigente)

-Personas extranjeras: comprobar estancia legal en el país mediante visa de residencia temporal o permanente (anteriormente FM2)

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México (si la credencial para votar cuenta con el domicilio actual completo, se considerará como comprobante de domicilio).

* Si no cuenta con un comprobante de domicilio o credencial para votar con domicilio completo visible, podrá llenar un formato para declarar su domicilio (no aplica para terceras personas con carta, poder, ni personas morales).

* El comprobante de domicilio o la credencial para votar deberán señalar los datos completos del domicilio (calle, número, colonia, alcaldía, código postal).

* En el caso de presentar comprobante de domicilio deberá tener una antigüedad no mayor a 3 meses y podrá ser alguno de los siguientes documentos:

-Boleta del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal en curso

-Boleta del Servicio de Agua

-Recibo del Servicio de Luz

-Recibo de Gas Natural

-Estado de Cuenta de Servicio Telefónico Fijo

-Estado de Cuenta Bancario

3. Línea de Captura Pagada https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/licencias/01

¿Dónde realizar el trámite?

Si consideras hacer el trámite de manera presencial debes buscar alguno de los módulos de control vehicular: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particular...

Para agendar tu cita, primero debes ingresar al siguiente sitio y hacer una cuenta: https://llave.cdmx.gob.mx/oauth.xhtml client_id=202006240204514573&redirect_url=https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/inicio

Incluso, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, te hace las siguientes recomendaciones al tramitar tu licencia de conducir por primera vez:

Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, en la opción “Tránsito”, selecciona “Licencia A automovilista por 3 años (expedición y reposición)” e imprime tu línea de captura.

Realiza tu pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/Directorio_areas_... o Auxiliares de pago autorizados https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/AUXILIARES_F... (considera que en algunos establecimientos la aplicación de tu pago se verá reflejado hasta 72 horas después), conserva el comprobante de pago original y la línea de captura.

Saca tu cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particular.... O bien, acude a uno de los Centros de Servicio de Tesorería de tu preferencia. https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas

Acude con los documentos originales y copia para realizar tu trámite a los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas, que hayas elegido en el momento de generar tu cita (solo se te atenderá en él). Deberás acudir puntual y sin acompañantes, con cubrebocas, respetando los protocolos de sanidad y sana distancia

En la ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación, y la persona que te atienda emitirá y entregará la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida. Finalmente, se entregará a la persona solicitante su licencia.

¿Cómo renuevo mi licencia?

Requisitos:

1. Documentos de identificación oficial:

-Cartilla de Servicio Militar (Original y Copia), o Credencial para Votar (Original y Copia) Simple(s), o Pasaporte (Original y Copia), o Cédula Profesional con fotografía (Original y copia), o Licencia para Conducir de la Ciudad de México (Original y Copia).

2. Comprobantes de domicilio:

-Boleta de impuesto Predial (Original y Copia), o Boleta del Servicio de Agua (Original y Copia), o Estado de cuenta bancario (Original y Copia), o Estado de cuenta de servicio telefónico (Original y Copia), o Recibo de Servicio de Luz (Original y Copia).

3. Línea de captura pagada por 989 pesos (Original y Copia)

¿Dónde y cómo la renuevo?

De manera digital:

1. Para la renovación de tu licencia (Tipo A), ingresa a: https://licencias.cdmx.gob.mx/

2. De click en “Ingresar con mi Cuenta Llave CDMX”, en caso de no contar con ella podrás generarla dando click en la opción “Crear cuenta Llave CDMX”.

3. Luego, da click en “Nuevo trámite”; completa los siguientes campos: número de licencia a renovar y tu RFC sin homoclave.

4. Una vez que hayas ingresado los datos, la plataforma generará la línea de captura correspondiente al pago por concepto de renovación de Licencia tipo A, misma que deberás pagar en la opción que elijas, ya sea en línea o presencial.

5. Cuando el pago realizado se vea reflejado en el sistema, se enviará al correo electrónico registrado en tu cuenta llave, la constancia de renovación que contará con tu nuevo número de licencia y tu nueva vigencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX.

De manera presencial:

1. Ingresa a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para generar y tal vez pagar, la línea de captura según el trámite que vas a realizar: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos/licencias

2. Si descargaste la línea de captura, realiza tu pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados: https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/Directorio_areas_...

3. En algunos establecimientos la aplicación del pago se reflejará hasta 72 horas después, conserva el comprobante de pago de la línea de captura que también es parte de la documentación para asistir a Semovi.

4. Con los documentos completos, solicita una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, en la fecha y horario de tu elección: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas-2023/

5. También puedes solicitar una cita en los Centros de Servicio de Tesorería en: https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas

6. En tu cita se revisará y registrará tu documentación. Revisa detalladamente tu información y firma el documento de aceptación. Al firmar de conformidad, aceptas que tus datos son correctos, ya que en caso de que se imprima la licencia y adviertas un dato erróneo en la misma, deberás tramitar su reposición. Entonces, tu licencia será entregada al momento.

