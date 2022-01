Rammstein grabará en español 'Entre dos tierras' de los Héroes del Silencio

La agrupación alemana, Rammstein, le 'obsequiará' a todo su público de habla hispana un tema completamente interpretado en español; se trata de la canción "Entre dos tierras" de los Héroes del Silencio.

Se podrá escuchar a partir del próximo mes de mayo, cuando se tiene presupuestado dar a conocer el lanzamiento de su nueva producción.

"Es un gran grupo y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión. Tuvimos cierto impacto en Alemania y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien ¿Qué si me choca que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania. Nosotros hicimos lo mismo hace treinta años", mencionó Juan Valdivia, guitarrista de la banda española.

No es la primera ocasión que Rammstein busca e intenta interpretar el ya mencionado tema, ya que hace unos años lo intentaron, sin embargo, el vocalista Till Lindemann tuvo problemas con la pronunciación, a pesar de ya haber interpretado en el 2005 "Te quiero puta" para el álbum Rosenort.

"Entre dos tierras" es considerada como una de las canciones más emblemáticas de la década de los años 90 y por supuesto del rock en español; dicha canción fue compuesta por Enrique Bunbury.

