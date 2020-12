Rapder tras ganar la Batalla de los Gallos: 'Traté de estabilizarme en todos los sentidos'

El rapero mexicano Rapder se alzó con el Título Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos luego de un año complicado, pues fue duramente criticado por una rima durante una batalla en contra de Sara Socas, por lo que tuvo que remar contra corriente para poder consagrarse.

“Básicamente tuve que hablar conmigo mismo, entender qué es todo lo primero que había hecho mal para no volverlo a hacer, no cometer los mismos errores y lo que me mantuvo firme es recordar que hacemos rap porque nos gusta, no para gustarle a la gente. Traté de estabilizarme en todos los sentidos y esto fue un reflejo”, comentó.

Asimismo agradeció el apoyo incondicional de su familia, quienes estuvieron en todo momento en los momentos más difíciles.

“Es hora de que no me lo termino de creer. Lo primero que se me pasó por la mente fue toda mi familia, fue mi forma de agradecerles por el apoyo incondicional que me dieron en la mala racha en la que había caído y pues eso. Alegría y fue como una explosión sensorial de liberación", declaró.

Por otra parte, mencionó que fue todo un honor enfrentar a Skone en la gran final, pues para él es un ídolo y referente del movimiento.

“Me tocó batallar contra uno de mis ídolos, contra una de las personas con las que yo crecí y aprendí del freestyle, tiene mucho significado. Mientras estaba el conteo, yo tenía en mente que iba a ser una réplica para no desconcentrarme porque la batalla estaba muy dura”, puntualizó.

¿PARTICIPARÁ ACZINO PARA LA FINAL INTERNACIONAL 2021?

Luego de obtener el tercer lugar en República Dominicana, Aczino aseguró su boleto para la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional de 2021 y en sus redes sociales el freestyler mexicano y reconocido como ‘El Mejor de la Historia’ aseguró que entrenará para su participación en la próxima edición, aunque no dudó en bromear un poco al respecto.

“Yo creo que sí, a lo mejor cambio de opinión. Yo cambio de opinión a cada rato, entonces no me crean mucho”, dijo.

Por su parte, Skone y Bnet, dos de los MC 's españoles que han conquistado el título internacional, aseguraron que es demasiado pronto para decir si participarán o no el próximo año.

“A ver como se da el año. Decir que no o sí es vender humo en estos momentos”, mencionó Skone, quien al quedar subcampeón, tiene un lugar asegurado en la próxima Final Internacional.

ÉXODO LÍRICAL, LA SORPRESA DE LA FINAL INTERNACIONAL 2020.

Todo mundo quedó atónito al ver cómo Éxodo Lirical, representante de República Dominicana vencía por amplio margen y eliminaba en los Cuartos de Final a Bnet, el campeón defensor y uno de los favoritos.

El rapero dominicano reconoció que sí fue una sorpresa, aunque tenía claro hasta dónde era capaz de llegar.

“Cada MC tiene constancia de lo que es capaz de hacer, quizás las personas no se esperaban lo que yo di de mí ni yo tampoco porque soy mucho más del momento. Tenía bien claro lo que iba a ser y esto deja una enseñanza de nunca subestimar a nadie”, puntualizó.

