Reality show de Liam Payne, podría “no ver la luz” tras su repentina muerte

Los productores del reality show "Building the Band", serie de competencia de canto que debutará en Netflix se encuentran conmocionados y tristes al enterarse de la inesperada muerte del ex integrante de One Direction.

Liam Payne, junto con AJ McLean, Nicole Scherzinger y Kelly Rowland, ya habían terminado de filmar el programa, y hasta el momento la fecha de estreno del programa nunca fue anunciada.

Después de que Liam cayera y muriera desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, la semana pasada, se rumora si este reality verá “la luz del día”.

Nos dicen que los productores sienten que es "demasiado pronto" para tomar una decisión, especialmente con los compañeros de trabajo de Liam lidiando con su dolor.

Nicole, quien participó como juez en "Building the Band" junto a Liam, rindió homenaje al cantante señalando que fue "una bendición poder trabajar" con él.

"Compartíamos el mismo amor y pasión por la música y siempre recordaré las conversaciones significativas y alegres que tuvimos".

Según informes, Nicole todavía estaba en contacto con la estrella de 1D y le envió mensajes de texto el día que murió.

Las autoridades locales en Argentina todavía están investigando la muerte del cantante.

