Red Hot Chili Peppers llenó el Foro Sol en su presentación durante el Vive Latino

Este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Festival de música iberoamericana Vive Latino, mismo que contó con shows muy esperados por todos los fans mexicanos que se dieron cita en el ya mítico Foro Sol.

El sábado Leiva se presentó en el Escena Indio, posterior a eso Los Caligaris se encontraban en el escenario principal, acercándose a un lleno total en el inmueble ubicado sobre Circuito Interior, León Larregui volvió con su proyecto solista mientras se calentaban motores para ver a Café Tacvba.

Con un lleno total en el Foro Sol, los Tacvbos dejaron en claro que existen bandas a las que el Vive Latino les queda a la perfección, todo esto previo al show más esperado de la noche: El regreso de Austin TV a los escenarios del Vive después de 14 largos años de ausencia.

El domingo Pericos arrancó con la presencia de Carla Morrison, Rubén Albarrán y de Miranda para cantar sus más grandes éxitos para el público de Vive Latino, el publico no se movió de ese escenario, mismo donde se presentarían Los Bunkers después de una década de receso.

La banda chilena hizo su aparición el escenario frente a 60 mil personas donde se pudo escuchar sus más grandes éxito y su más reciente sencillo "Rey", tras terminar y luego de una hora de espera los Red Hot Chili Peppers hicieron su aparición para un Foro Sol repleto.

En el inmueble no cabía un alma para ver a la banda comandad por Anthony Kiedis y compañía, "Around The World" comenzó y el éxtasis de los fans fue liberado para mantenerse a tope durante poco mas de 90 minutos, los Chili Peppers aseguraron que pronto habría más noticias, pero que regresarían a México.

Ahora toca esperar a que la edición del Vive Latino de 2024 comience a tomar forma, misma que desde ya se ha comenzado a esperar.

