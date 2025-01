Revelan el primer vistazo de la temporada 7 de Black Mirror

Netflix anunció oficialmente la séptima temporada de la serie antológica de ciencia ficción "Black Mirror", que se estrenará en 2025 y contará con seis episodios inéditos. Entre ellos, habrá una secuela del popular episodio "USS Callister" de la cuarta temporada. La plataforma ha compartido un primer vistazo de esta nueva entrega, generando expectativa entre los fans.

Cristin Milioti, conocida por su papel en "El Pingüino", regresará como Nanette Cole en la secuela del famoso capítulo que homenajea a Star Trek. En esta nueva etapa, su personaje será la capitana de la nave USS Callister, liderando una aventura hacia lo desconocido. Recientemente se ha compartido la primera imagen de este proyecto en redes sociales.

