Ricardo Casares sale del hospital luego del infarto que lo tuvo al borde la muerte

Ricardo Casares fue dado de alta luego de que hace una semana sufriera un infarto que lo tuvo al borde de la muerte, hecho que el conductor de ‘Venga la Alegría’ ha tomado como una enseñanza para seguir disfrutando de la vida.

Fue en un audio que dieron a conocer en el programa ‘Ventaneando’, que el conductor de TV Azteca agradeció la oportunidad que al dio la vida de seguir adelante, luego de someterse a un cateterismo producto de paro cardíaco que sufrió minutos antes de entrar al aire.

“(Estoy) contento porque me dan de alta hoy. Hace una semana llegué muriéndome y hoy me voy lleno de vida, de ganas, de sentimientos y son sentimientos encontrados. Son muchas cosas... Es un sentimiento de gratitud, de oportunidad maravillosa. Mis doctores tendrán que responder a la pregunta de ‘¿por qué me pasó esto?’ Yo quiero responder la pregunta de ‘¿Para qué me pasó esto?’”, comentó.

Ricardo Casares revela que sufrió complicaciones en el hospital

En el mismo audio, Ricardo Casares mencionó que durante su estancia en el hospital tuvo una complicación médica que pudo empeorar su estado de salud, aunque finalmente quedó solamente en un susto.

“Siento una responsabilidad grande de ser mejor, de dar un mejor legado. La perspectiva que te da un infarto a los 43 años es grande. Tuve un contratiempo con un trombo, una flebitis que me salió por una canalización, donde se salió el medicamento y el brazo se me inflamó muy fuerte”, agregó.

Se espera que sean entre dos y tres semanas las que necesite Ricardo Casares para su recuperación, antes de reintegrarse al programa ‘Venga la Alegría’, en donde participa como conductor desde hace varios años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECE EL ACTOR JUAN VERDUZCO, DON CAMERINO EN LA SERIE "LA FAMILIA P.LUCHE"