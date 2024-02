Ricardo Casares reaparece en Venga la Alegría tras sufrir infarto

Luego de sufrir un infarto el pasado 26 de febrero, el conductor Ricardo Casares reapareció en el programa Venga la Alegría, agradeciendo a todos aquellos que le salvaron la vida.

Fue mediante un video que grabó desde el hospital al sur de la Ciudad de México en el que se encuentra internado, que el periodista de espectáculos dio más detalles de su actual estado de salud.

“Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no. Aquí estoy gracias a mis compañeros, a Dani que no conocen pero me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual.

“Aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. A todos les debo un cachito de vida”, comentó el conductor, quien se espera que sea dado de alta el próximo 2 de marzo, aunque todavía deberá guardar reposo por unas dos o tres semanas más.

¿Qué pasó con Ricardo Casares?

Fue el pasado lunes por la mañana, justo antes de entrar al aire en el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, que Ricardo Casares comenzó a sentirse mal producto de un infarto, por lo que sus compañeros lo asistieron y de inmediato lo llevaron a un hospital, en donde le fue practicado un cateterismo que le salvó la vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN PRIMERAS IMÁGENES DE LA BIOSERIE DE 'CHESPIRITO' ¿QUÉ ACTORES PARTICIPARÁN?