Rob Schneider se disculpa públicamente con su hija Elle King: ‘Desearía ser el padre que necesitabas’

Rob Schneider, un comediante estadounidense, ha sido objeto de controversia debido a su relación con su hija, la cantante Elle King, quien lo ha criticado como un padre ausente y tóxico. Esta situación ha afectado negativamente su imagen pública, que hasta ahora se había percibido como carismática y cercana a Dios.

Elle King habla sobre su padre, Rob Schneider

En el podcast "Dumb Blonde", Elle King compartió su experiencia con su padre, Rob Schneider, revelando que no tuvo una relación feliz con él. Aunque creció con su madre, London King, sus momentos con Schneider eran difíciles, ya que él la regañaba, olvidaba sus cumpleaños y la envió a un campamento para personas con sobrepeso antes de que comenzara la adolescencia.

A medida que creció y comenzó su carrera como cantante, la relación con su padre no mejoró. Él le pidió que no hablara de él en entrevistas, ya que no lo consideraba un tema agradable, a lo que ella respondió. "Vete a la mi....da".

Rob Schneider responde a las acusaciones de su hija Elle King

En una entrevista con Tucker Carlson, Rob Schneider se disculpó públicamente con su hija, Elle King, por su comportamiento en el pasado, comenzando con bromas y luego mostrando sinceridad.

“Sólo quiero decirle a mi hija, Elle, que te amo y que desearía ser el padre que necesitabas cuando tenías 20 años”, dijo en una entrevista para Tucker Carlson Network . "Espero que puedas perdonarme por mis defectos. Te amo y sólo quiero que estés bien y feliz, tú y tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor. Me siento terrible y sólo quiero que sepas que no tomo nada de lo que dices como algo personal", agregó.

