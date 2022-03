Rusia-Ucrania: Brent Renaud, periodista y aclamado cineasta estadounidense murió en tiroteo

Brent Renaud, un aclamado cineasta que viajó a los sitios más oscuros y peligrosos del mundo para filmar documentales que transportaron a las audiencias a sitios poco conocidos, murió el domingo después de que las fuerzas rusas abrieran fuego contra su vehículo en Ucrania.

El hombre de 50 años y oriundo de Little Rock, Arkansas, estaba reuniendo material para un reportaje sobre refugiados cuando su vehículo fue baleado en un puesto de control en Irpín, a las afueras de la capital ucraniana, Kiev. El Ministerio del Interior dijo que la zona ha sufrido intensos bombardeos de las fuerzas rusas en los últimos días.

Además, el New York Times aclaró hoy que el estadounidense Brent Renaud, fallecido en la localidad ucraniana de Irpen, en el oeste de Kiev, abatido por fuerzas rusas, no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso. Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania", explicó el diario en un breve comunicado.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años".

El New York Times señaló que está "profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud", que describió como un "talentoso cineasta" que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

Las autoridades ucranianas no aclararon de inmediato los detalles de la muerte de Renaud, pero el periodista estadounidense Juan Arredondo dijo que ambos viajaban en un vehículo hacia el puesto de control de Irpín cuando les dispararon. Desde un hospital de Kiev, Arredondo dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli que Renaud fue alcanzado en el cuello. Arredondo resultó baleado en la espalda baja.

