Salen las primeras opiniones sobre The Flash y Guardians of the Galaxy Vol. 3

Este martes 25 de abril el segundo tráiler de la esperadísima cinta The Flash se hizo público, generando una gran expectativa en los fanáticos de los superhéroes. Sin embargo, algunos periodistas tuvieron la oportunidad de ver la película en la CinemaCon, en Las Vegas, mientras que en las instalaciones parisinas de Disneyland, los asistentes pudieron disfrutar de la premier de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

A pesar de las expectativas generadas por la tercera cinta de la trilogía de James Gunn, algunos fanáticos están preocupados por el resultado que podría ofrecer, ya que recientemente ocurrió algo similar con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que no logró satisfacer a gran parte del público. Afortunadamente, los primeros comentarios de los críticos han sido mayormente positivos.

Alexander Kardelo, de Film Zine, afirma que Guardians of the Galaxy Vol. 3 es "quizá la película más triste y más oscura de todo el MCU", pero destaca que es una conclusión espléndidamente redondeada a la trilogía de Gunn y que permitirá brillar a los personajes en su lucha contra un malvado villano.

Markus Trutt, de FilmStarts, asegura que es "muy disfrutable, entretenida y emocionante", además de ser una de las mejores cintas de Marvel desde Endgame. Ian Sandwell, para Digital Spy, la describe como "la más grande de todas, Star Wars como una comedia tonta", destacando la historia de origen de Rocket Raccoon como algo hermoso y emotivo.

Sin embargo, parece que The Flash es la película que está generando más expectativa en la audiencia. En palabras de Rob Keyes, la película está "sin lugar a dudas entre las mejores películas de súper héroes jamás hechas", y Erik Davis la califica como "verdaderamente una de las mejores películas de súper héroes en la historia".

Matt Ramon, de Supes, agrega que la película pertenece a la misma conversación que clásicos como Superman de 1978 y Batman de 1989. Aunque todavía no hay consenso entre los críticos, se espera que The Flash sea una cinta que marque un nuevo terreno en el cine de superhéroes y honre el legado de DC de todos estos años.

