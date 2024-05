¿Se besaron? Circula foto de Natanael Cano y vocalista de Fuerza Regida en donde parece que se dan un beso

Las redes sociales quedaron en shock luego de la foto que circula en donde se ve que aparentemente el vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortiz, se da un beso con Natanael Cano, popular interprete de corridos tumbados.

Fue en días pasados que la agrupación que ha convertido en éxitos canciones como 'Sabor a fresa' o 'Harley Quinn' se presentó en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2024, hasta donde también llegó 'Nata' como uno de sus invitados especiales.

La unión de voces emocionó a los asistentes que cantaron a todo pulmón varios de los temas que ambos artistas han hecho populares, sin embargo, después del concierto comenzó a circular en redes sociales una fotografía en donde a simple vista parece que Natanael Cano y el vocalista de Fuerza Regida se dieron un beso en la boca, generando reacciones de todo tipo.

“No, no, no, Nata no, por favor”; “¿Es neta esa foto? No lo puedo creer”; “¿En qué momento se volteó Nata?”; “Me rompiste el corazón, Natanael”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

Al volverse tendencia en redes sociales, en un breve encuentro con la prensa Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida, fue cuestionado directamente sobre la foto, negando por completo que se esté besando con Natanael Cano.

“No, es mi camarada. Le estaba platicando así en el oído y agarraron el ángulo mal. A la gente nomás le gusta”, dijo el cantante, mientras que por su parte el interprete de corridos tumbados ha guardado silencio hasta ahora.

