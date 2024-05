Se mantiene Contingencia Ambiental y habrá Doble Hoy No Circula para este viernes 24 de mayo de 2024

Este viernes 24 de mayo de 2024 habrá Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México., luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México.

Según el comunicado de la Came, en el transcurso del día de hoy, ha persistido la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, que genera condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura cercana a los 30°C. La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México ayudó a su acumulación, registrando a las 14:00 horas, una concentración máxima de 156 ppb en la estación Gustavo A. Madero (GAM).

Por esta razón, para este viernes 24 de mayo la restricción vehicular aumenta en el Valle de México, ya que no podrán circular aquellos autos particulares que tengan holograma 1 y 2, con terminación de placas 0, 1, 3, 5, 7 y 9, al igual que los carros con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. También les toca descansar a todos aquellos vehículos foráneos.

Aquellos automovilistas que no respeten el Doble Hoy No Circula este viernes 24 de mayo, el cual aplica en un horario de 05:00 AM a 22:00 PM, podrían hacerse acreedores a una multa económica que va desde los 2 mil 171.40 hasta los 3 mil 257.10 pesos, además de que el vehículo podrá ser remitido al corralón por la Policía de Tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

¿En dónde aplica el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula aplica en la Megalópolis, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como 18 municipios conurbanos del Estado de México que son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Chicoloapan

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ES VERDAD QUE INFLUENCER MEXICANA SUFRIÓ INFARTO CEREBRAL POR INYECTARSE BOTOX? AQUÍ TE CONTAMOS