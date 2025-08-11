Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro en Oaxaca

Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente de Morena, fue captada en video durante un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de, donde argumentó que no podía ser sometida a revisión por contar con fuero legislativo.

Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente de Morena, fue captada en video durante un operativo de alcoholímetro. / Captura de pantalla |

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha a la legisladora suplente decir: “Les guste o no les guste… vengamos como vengamos, tenemos fuero. Yo soy senadora… soy suplente, pero soy senadora… ustedes no pueden revisar vehículos de senadores… vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”.

El material provocó una ola de críticas de ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el uso del fuero como mecanismo para evadir procedimientos de seguridad vial. Hasta el momento, las autoridades de Oaxaca no han informado si se aplicó alguna sanción o si el procedimiento continuó tras la confrontación.

¿Qué es el fuero?

El fuero legislativo, también conocido como inmunidad parlamentaria, es una protección jurídica que ampara a diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo principal es salvaguardar la independencia de los legisladores frente a persecuciones judiciales por opiniones, votos o acciones relacionadas con su labor parlamentaria.

Sin embargo, este privilegio no implica inmunidad absoluta y no exime a los legisladores de cumplir con normas administrativas o de tránsito. En casos de infracciones, como conducir en estado de ebriedad, la figura del fuero no debería impedir la aplicación de la ley.

El fuero legislativo, también conocido como inmunidad parlamentaria, es una protección jurídica que ampara a diputados y senadores. / Pixabay |

