Señora le reclama a Cuauhtémoc Blanco por 'abandonar' a unos niños en un evento

Cuauhtémoc Blanco asistió a un evento en Plaza de Armas de Cuernavaca este martes, sin embargo, el gobernador de Morelos abandonó el lugar antes de que finalizara el mismo, por lo que una señora comenzó a reclamarle al exfutbolista.

Y es que la mujer le exige que regrese debido a que unos niños estaban esperándolo, pues asegura que no asistieron a la escuela por ir al evento. Incluso argumentó que el exjugador fue notificado con tiempo.

"No es posible que usted no les brinde atención. Le avisaron con tiempo y todos esos niños están esperando que usted les brinde un poco de tiempo, no se vale. ¿Cuál es la educación que usted nos está comentando? Usted tendrá muchos compromisos, los niños dejaron la escuela para prepararse, para venir bien vestidos, porque usted les daría un poco de tiempo. Faltan niños por pasar, para que usted los vea. Lo están esperando", se escucha decir a la señora.

En el video, que se hizo viral a través de redes sociales, se observa como Cuauhtémoc Blanco intenta defenderse mencionando que tiene que ir a otro compromiso. Las personas que acompañaban al gobernador de Morelos intentaron apoyarlo, asegurando que sí atendió a los menores de edad.

