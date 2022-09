Shakira: Joven aseguró ser hijo no reconocido de la cantante y denunció abandono

La cantante Shakira fue acusada de haber abandonado a un hijo, el cual señaló que fue fruto de su relación sentimental con el actor Santiago Alarcón.

En este sentido, desde Colombia, Santiago hizo una denuncia pública ya que dijo que ha sido acosado por un joven que alega ser su hijo y de la cantante.

A través de sus redes sociales, Alarcón de 42 años, publicó un video en su cuenta de Instagram de casi 9 minutos donde detalla la situación por la que está atravesando y la calificó como absurda.

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 189,759 dólares. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", relató el actor.

