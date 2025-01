¿Shakira se muda a México? Aterriza su vuelo en el AIFA

"¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!”, así fue como una grupo de fanáticos esperaban a la cantante entre gritos tras su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La colombiana fue captada desde su llegada en vuelo privado hasta que se reunió con su gente y un grupo de medios de comunicación, quienes la esperaban para saber más sobre su visita.

Shakira llegó en vuelo privado al AIFA / Redes Sociales|

Shakira confirma mudanza a México

Entre porras y algarabías, Shakira dijo estar contenta de pisar de nuevo tierras aztecas: "Me siento muy feliz, tengo una alegría, una felicidad muy grande en el corazón, por fin estoy aquí ¡México!”.

La compositora también aclaró que su mudanza es para continuar con los ensayos de su concierto aquí y en otros países, pues ella estaba buscando un estadio donde preparar sus shows y en Estados Unidos no lo encontró.

"Vamos a estar un tiempo largo aquí en México, porque vamos a hacer siete conciertos aquí en la Ciudad de México”, expuso mientras se escuchaban los gritos de sus fans que había logrado siete fechas en el Estadio GNP, hecho que ningún otro artista ha logrado en la CDMX.

La colombiana quedó encantada de llegar a México / Redes Sociales|

Shakira presume amor por México

La colombiana no dejaba de gritar, brincar y sonreír al ver el recibimiento que le dio la gente, pues sabe que el público mexicano la quiera mucho desde sus inicios.

"Es un proceso muy sanador, para mí y para muchas mujeres y gente que me ha acompañado desde el inicio y estoy feliz de estar aquí en México que ha sido un país que me ha apoyado, me ha comprendido y me ha querido. ¡Los amo!", declaró.

Por último, la artista mostró que le encanta la comida mexicana y los primero que quiere probar es un plato lleno de jícamas con limón y sal: "Tengo unas ganas de unos tacos, unas flautas, me encantan las flautas. Lo primero que voy a hacer es comerme un plato de jícama con sal y limón"

