Shakira y Karol G estrenan video oficial de canción 'TQG': ¿Lanzan indirecta a Piqué y a Anuel?

Shakira y Karol G estrenan canción oficial 'TQG': ¿Lanzan indirecta a Piqué y a Anuel? El internet está vuelto loco, pues la ‘Bichota’ y la ‘Loba’ por fin estrenaron su canción ‘Te Quedé Grande’ (TGC) e inmediatamente explotaron las indirectas contra las exparejas de las cantantes colombianas de Medellín y Barranquilla.

El primer dardo llegó de parte de Shakira: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", refiriéndose claramente a la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chia.

Pero Karol G no se quedó atrás, pues también le lanzó un tremendo mensaje al Anuel: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", refiriéndose al cambio físico que ha sufrido el cantante desde su separación de la ‘Bichota’.

Desde que se anunció la colaboración de las dos cantantes colombianas más exitosas del momento en Times Square de Nueva York, la expectativa fue mucha, y ahora finalmente todo el mundo puede escuchar la canción.

SHAKIRA Y LAS CANCIONES QUE LE HA DEDICADO A GERARD PIQUÉ

‘Te Quedé Grande’ no es la primera canción que Shakira le dedica en menos de un año a Gerard Piqué, pues desde que se confirmara su infidelidad con Clara Chía los versos de la cantante colombiana hacia el exfutbolista no han hecho más que incrementar.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”, “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso”, “Te felicitó que bien actúas, de eso no me cabe duda”, “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, son algunos de los versos que Shakira le ha dedicado a Piqué.

Estas son las 4 canciones que la colombiana le ha hecho al padre de sus hijos:

1.- Te Felicito ft Rauw Alejandro

2.- Monotonía ft Ozuna

3.- Shakira: Bzrap Music Seassions, Vol 53

4.- TQC ft Karol G

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEDIO METRO SE OLVIDA DE LOS SONIDEROS Y EXPRESA SU DESEO DE SER CANTANTE