Silvia Pinal pidió ser despedida entre mariachis y Luis Miguel

La muerte de Silvia Pinal, la última diva del Cine Mexicano, deja un gran legado y una huella significativa. Durante su cumpleaños número 92, Pinal informó a su familia que tenía listo su testamento, en el cual incluye a Luis Miguel como uno de sus herederos, a quien consideraba "un nieto más".

Silvia Pinal y su última voluntad: que Luis Miguel le cantara

La actriz Silvia Pinal solicitó en su testamento un homenaje en un lugar emblemático de la cultura mexicana tras su fallecimiento, y sorprendió al expresar su deseo de que Luis Miguel musicalizara su funeral, lo que refleja su aprecio por él y su obra musical. A lo largo de los años, su relación con el cantante fue cordial, lo que añade un matiz emotivo a su despedida. Además, Pinal organizó meticulosamente sus bienes en el testamento, evidenciando su preocupación por el bienestar de su familia incluso después de su muerte.

“Yo lo quiero mucho, desde que supe que era mi nieto lo presumí, es guapo y simpático”, compartió la actriz.

"Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis,” confesó Pinal en una entrevista en 2021.

Pinal enfrentó problemas de salud y desea que su legado sea honrado según sus deseos. Quiere ser despedida con música de Luis Miguel y mariachis, lo que refleja su pasión y estilo en el entretenimiento mexicano. Para ella, la música simboliza una celebración de la vida, y desea ser recordada en un ambiente festivo, tal como lo hizo durante su carrera.

Silvia Pinal bisabuela de la hija de Luis Miguel

Silvia Pinal, una figura icónica del cine mexicano, es la matriarca de una influyente familia en la farándula. Su hija, Sylvia Pasquel, es madre de Stephanie Salas, quien tuvo una relación con Luis Miguel en los años 80, resultando en el nacimiento de Michelle Salas en 1989. Aunque Luis Miguel no reconoció a Michelle inicialmente, su relación se fortaleció con el tiempo. Así, Silvia Pinal se convierte en la bisabuela de Michelle, uniendo el legado del cine clásico con la nueva generación.

