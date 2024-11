¿Cuánto le cobró Diego Rivera a Silvia Pinal por el cuadro que le pintó?

Silvia Pinal y Diego Rivera se conocieron en la década de 1950, cuando ambos ya eran figuras prominentes en sus campos. Juntos, crearon una pintura que retrata a Pinal, una de las actrices más icónicas del cine de oro en México, cuyo legado abarca cine, televisión y teatro. A lo largo de sus 94 años de vida, Pinal ha acumulado historias notables, incluyendo la famosa obra de Rivera que la representa.

Cuadro pintado por Diego Rivera de Silvia Pinal

Diego Rivera pintó un icónico retrato de Silvia Pinal en 1956 y se lo entregó el 3 de noviembre. Fue el primer artista en retratar a la actriz, capturando su elegancia y porte. Antes de la entrega, Rivera se preguntó cuánto debería cobrar por la obra.

Silvia Pinal, una reconocida artista, estaba preocupada por el alto costo de un retrato. En su relato, mencionó que fue su arquitecto, Manuel Rosen, quien los presentó y propuso la idea del retrato. Además, Silvia explicó cómo se acordó el precio.

"Mire maestro, yo estoy muy preocupado, es usted tan famoso, mi cuadro está divino, pero yo necesito saber cuánto me va a costar' y Diego Rivera dijo: '¿Qué le parece, si no le cobro?' Y dije: '¡Ah! No, no, no, maestro, no, no se trata maestro, no mucho, pero cóbreme' Entonces se rió y me dijo: 'No, o no le cobro o le cobro mucho' Entonces no me cobre mucho y no me cobró".

Expertos estiman que un cuadro de Silvia Pinal, pintado por Diego Rivera, podría valer hasta 3 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de pesos). Sin embargo, este monto es solo una estimación, ya que el valor actual no está claro. En un video de Imagen Noticias, Silvia Pinal comparte la anécdota sobre el origen del cuadro.

