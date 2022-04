Silvia Pinal: Reportaron robo de joyas en casa de la primera actriz

Este miércoles se reportó que la casa de la primera actriz mexicana Silvia Pinal sufrió un robo. Los primeros informes señalan que fue su enfermera junto con un cerrajero, ambos ya se encuentran detenidos.

Fue en su domicilio de la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México, y de acuerdo con la propia hija de la actriz, Sylvia Pasquel, no se robó nada más que 'bisutería'.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Carlos Jiménez, donde se ven las recamaras de la casa abiertas y desordenadas por el robo.

ASÍ QUEDÓ la CASA de SILVIA PINAL, TRAS EL ROBO

Asi dejaron las cosas regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal.

Una enfermera de la actriz y un cerrajero acabaron detenidos por @SSC_CDMX

La hija de la actriz dice q se robaron “bisutería".@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/fwIF16ziUj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

Para el programa Venga La Alegría, Pasquel narró lo que sucedió. “El sábado recogí a mi mamá a las tres de la tarde porque me la llevé a una comida… llegamos a la reunión y como a las 4;30 llega la enfermera y me dice que la otra enfermera le había mandado un mensaje diciéndole que había hablado un tal Alejandro diciéndole que yo lo había mandado a recoger unas cosas de mi mamá.

“Al poco rato llegó la enfermera, me enseñó su teléfono donde estaba una captura de pantalla con un número, obviamente no era mi teléfono, sí tenia mi fotogría, decía ‘Sylvia Pasquel’ mal escrito.

“Le dije: ‘Dile que no le haga caso, que no le abra a nadie y que no entregue nada, y que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada. Acto seguido, le dije al chofer que se regresara a casa de mi mamá a ver que estaba pasando. Cuando estaba aquí el cerrajero tratando de violar la puerta llegaron las patrullas y llegaron también los polícias de aquí en la esquina”, comentó la también actriz mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO ANALIZA ABDALÁ, SINOVAC O PFIZER PARA VACUNAR A NIÑOS CONTRA COVID-19