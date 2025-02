Sismo pega susto en la Ciudad de México; no se activó la alerta sísmica

Por la tarde de este viernes un sismo de 5.2 pegó en la Ciudad de México, lo que ocasionó que en algunos puntos se sintiera más que en otros.

El reporte del Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:39 horas con un epicentro en Iguala, Guerrero.

Sismo llega a la CDMX

Debido a su baja intensidad es que no se activó la alerta sísmica, pero en la zonas donde se sintió el sismo del susto no pasó, ya que hasta el momento no se reportan daños por parte de las autoridades.

“No ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”, detalló Protección Civil en sus redes.

