Snoop Dogg hace llorar a Internet al anunciar la muerte de su perro

Snoop Dogg, leyenda del rap, ha sacudido las redes tras anunciar el fallecimiento de su bulldog francés, Juelz, en un video cargado de nostalgia y tristeza. El post, acompañado de la canción “See You Again” de Wiz Khalifa, ha generado una ola de memorias compartidas y muestras de cariño en Internet.

El bulldog francés le fue regalado por Wiz Khalifa en 2014. / Redes sociales|

Juelz acompañó a Snoop Dogg por más de 15 años. El bulldog francés le fue regalado por Wiz Khalifa en 2014 y desde entonces fue una figura recurrente en las publicaciones del rapero, incluso contó con su propia cuenta de Instagram.

En el video que publicó el pasado fin de semana, se ve a Snoop manejando mientras Juelz descansa en el asiento del copiloto, con la canción “Morning Sunrise” de Weldon Irvine de fondo. El rapero acompañó las imágenes con el texto: “Que en paz descanse @juelzbroadus, gracias a Wiz por dármelo”.

Minutos más tarde compartió un video-montaje de recuerdos con música de “See You Again”, tema emblemático de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que inicialmente rindió homenaje a Paul Walker, reforzando así el tono de despedida.

El anuncio desató una cascada de condolencias de fans, amigos y celebridades como Ice Cube y Pharrell. Usuarios en TikTok, X y Facebook expresaron su cariño y tristeza, recordando momentos compartidos con Juelz.

El bulldog no solo fue una mascota, sino un miembro más de la familia Broadus. Snoop lo calificó como “mi perro guardián” en entrevistas. El cuidado y presencia de Juelz a lo largo de los años lo convirtieron en un símbolo de afecto y lealtad en la vida del artista.

El rapero compartió un emotivo homenaje a su fiel compañero de más de 15 años, Juelz, que ha conmovido a fans y celebridades por igual./ Captura de pantalla|

La partida de Juelz deja un vacío en la vida de Snoop Dogg, quien compartió una faceta de profundo amor y vulnerabilidad que unió a miles en Internet en un recuerdo emotivo. Al final, como dice la canción elegida para despedirlo: “See you again”.



