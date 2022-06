Stranger Things: Presentó el tráiler del desenlace de su cuarta temporada

La cuarta temporada de "Stranger Things" fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, un dato que Netflix comunicó este martes como el mejor debut en la historia de su plataforma.

Como consecuencia natural, el triler del volumen II de la serie que traerá el desenlace de la historia acaparó reflectores y es imposible de perderse si es que viste la las cuatro temporadas anteriores.

Netflix compartió el avance de sus últimos capítulos por estrenarse este 1 de julio. Si bien no se muestra mucho de lo que vaya a pasar con Once, Will y el resto de sus amigos, se deja ver que la batalla ante Vecna.

La cuarta temporada de "Stranger Things" está arrasando en todo el mundo: Fue la serie más vista en 83 países durante ese fin de semana y las primeras temporadas anteriores sumaron más de 80 millones de horas reproducidas.

