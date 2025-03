Surge Lord Dona: Hombre insulta a empleado de tienda por no tener cambio de $500 pesos

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a un cliente de una tienda de conveniencia ubicada en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, insultar en repetidas ocasiones al joven que lo atiende únicamente porque no tenía cambio de un billete de 500 pesos, lo he le ha valido ganarse el apodo de 'Lord Dona'.

El video de casi 3 minutos de duración fue publicado el 2 de marzo por la cuenta en X @DelMontonAL, explicando que el hecho ocurrió en la tienda 7-Eleven, en Huipulco, frente a la unidad habitacional de calle Huipulco.

El hombre ya es conocido como 'Lord Dona'/X |

“Vamos a hacerlo famoso, porque la prepotencia está de más. Este sujeto entró a un 7-Eleven, el cajero no tenía cambio de 500 y armó un escándalo, insultó al empleado y hasta a una joven que intentó calmarlo”, se lee en el tuit.

En la grabación se puede entender que el problema surgió cuando el cliente intentó pagar con un billete de 500 pesos una dona de chocolate, sin embargo, el joven el cajero le dijo que no tenía cambio, lo que hizo enloquecer al hombre prepotente.

“No me vuelvas a amenazar, p&endejo. Dame el nombre de tu jefe”, le decía el hombre al despachador ante la mirada de los demás clientes que no hacían ni decían nada. Posteriormente el mismo hombre mencionó “quiero que le llames a una patrulla” y luego hasta le exigió al empleado de la tienda que él pagara la dona de su dinero. “Quiero que la pagues de tu dinero para que sientas que no te robo, quiero que la pagues de tu dinero, órale”.

Esto fue en Huipulco, frente a la unidad habitacional de calle Huipulco. Vamos a hacerlo famoso, porque la prepotencia está de más. Este sujeto entró a un 7-Eleven, el cajero no tenía cambio de 500 y armó un escándalo, insultó al empleado y hasta a una joven que intentó calmarlo. pic.twitter.com/7DXUYA58y9 — Alguien Del Montón (@DelMontonAL) March 3, 2025

Mientras sacaba una tarjeta para pagar, el cliente seguía ofendiendo al joven del mostrador y le advertía que lo acusara de ratero. “No me vuelvas a decir ratero, p&endejo. Sí me dijiste ratero. No me vuelvas a decir que le llamas a una patrulla, me hubiera encantado que le llamaras, p&ndejo”.

Ya cuando por fin parecía que se iba de la tienda, el hombre se regresó a pedirle al joven que lo atendió los datos de su jefe y hasta le tomó una foto, momento en el que una clienta que vio toda la discusión le recriminó por ofender al despachador, teniendo una reacción también violenta hacia ella.

“Cállate el hocico si no sabes. A ti no te faltaron al respeto, a mí sí p&endeja. Deja de chin&ar, no estoy de buenas”, gritó el cliente a la mujer para luego retirarse y darle una mordida a la dona.

Al final de video se ve cuando el hombre también insulta a una clienta/X|

Desde luego que el video se ha hecho viral y ha generado cientos de reacciones, la gran mayoría en contra del prepotente cliente. “Quién es y en dónde trabaja, hagan su magia redes sociales”; “Son bravucones que saben con quién sí pueden serlo”; “Gente prepotente y aparte por una dona quiere cambio de uno de 500 pesos”, son algunos mensajes que se leen en redes sociales.

