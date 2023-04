Tania Rincón hace 'imitación' involuntaria de Chabelo por 'gallo' al estilo Lolita Ayala

Tania Rincón, conductora del programa HOY en Televisa, protagonizó un incómodo momento en vivo durante un segmento en honor al fallecido Julián Figueroa. La conductora sufrió por un 'gallo' atorado en su garganta, lo que afectó su tono de voz y generó comparaciones con el famoso personaje de televisión Chabelo.

Esa Tania Rincón imitó muy bien a Chabelo , nada más le faltó decir "Pero vamos a recordar a Julián, cuates..." pic.twitter.com/FXj56JeZrB — EL SOLITO. (@ElsolitoXXX) April 11, 2023

Los usuarios de redes sociales no tardaron en burlarse del momento y compararla con la famosa presentadora Lolita Ayala, quien vivió un momento similar durante su noticiero.

Tras el incidente, Tania Rincón, quien recientemente anunció su divorcio, fue enviada a casa por su jefa para evitar complicaciones a su salud, por lo que ya no apareció en los siguientes segmentos.

La conductora informó a sus seguidores que ya había sido atendida por un médico y que estaría de vuelta en el programa al día siguiente.

“Oigan, una disculpita por mis intervenciones en HOY. Ando frita de la voz, de la garganta, por eso ya no me vieron en los últimos bloques del programa porque mi querida productora me mandó a mi casa. Ya fui al doctor, ya me mandaron medicinas y voy a estar bien. Mañana nos vemos”, indicó la originaria de Michoacán”, dijo Tania Rincón