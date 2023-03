Tania Rincón rompió en llanto tras hablar de su separación con Daniel Pérez en el programa 'Hoy'. La conductora tuvo uno de los momentos más difíciles de su carrera al aire, pues habló en su programa que también es el matutina estelar de Televisa.

A pesar de que ya había confirmado su separación con Daniel Pérez en un comunicado, Tania Rincón tomó los micrófonos de Hoy para desahogarse y entre lagrimas dio un mensaje hacia su expareja.

“Estoy tranquila; sobre todo, estoy feliz porque sé que no nos equivocamos, tú al elegirme y yo al elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien divórciate de él. Así que estoy conociendo más a Dani y agradezco a la vida profundamente porque no solo me regaló dos hijos. Siempre te voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, mis amigos

No nos casamos pensando que esto iba acabar, nos casamos para toda la vida y definitivamente él y yo vamos a tener ese vínculo de por vida porque compartimos dos hijos maravillosos, pero independientemente de eso son 16 años que estoy más que agradecida con Dani”, señaló la conductora.

Al final en un momento muy emotivo, sus compañeros Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Arath de la Torre la abrazaron para demostrarle su apoyo en este momento tan complicado en su vida.

