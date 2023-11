Taquero presume en video ganar cinco veces más que un profesionista

En redes sociales se hizo viral un video en el que un taquero revela que gana 70 mil pesos al mes, lo cual es mucho más dinero de lo que un profesionista con estudios universitarios suele ganar.

Fue el usuario @icefire_oficial que publicó un clip en la red social TikTok en donde entrevista en la calle a un taquero, quien le menciona que si bien sólo estudió hasta segundo grado de secundaria y vender tacos es un trabajo pesado, resulta un buen negocio que le da solvencia económica.

“Yo siendo taquero, pariente, gano unos 70 mil pesos al mes. Gano más que un universitario. Sí me llevo mis quemadas, pero no manches, me llevo mi lanita, pariente. Me va chingón”, dice el entrevistado, quien de paso mencionó que un taquero, por muy mal que le vaya, gana “unos 25 o 30 mil pesos”, mensuales.

La aseveración de este taquero quien presume ganar más que un profesionista con estudios universitarios parece cierta, tomando en cuenta que según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2022 un profesionista en México tenía un sueldo mensual promedio de 12 mil 931 pesos al mes, es decir, el taquero estaría ganando al mes más de cinco veces de lo que gana una persona que completó una carrera profesional.

