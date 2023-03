Tatiana rompió recórd en YouTube con su tema 'No Me Quiero Bañar'

Tatiana anunció que alcanzó mil millones de reproducciones en YouTube con su éxito "No me quiero bañar" el cual se estrenó hace siete años.

La cantante mexicana reveló que esta canción se la escribió a su hija Casandra cuando era una niña de 4 años y que no quería bañarse.

Cabe mencionar que dentro de esta plataforma, este logro solo había sido alcanzado por Karol G.

En entrevista con Maxine Woodside, Tatiana expresó: "siento que es un gran logro porque todo el mundo me dice que los niños ya no escuchan canciones infantiles, ya se aburren, ya quieren ser adultos, que ya no pega lo infantil, y ahí está la prueba de que sí siguen escuchando música sana, divertida, hecha especialmente para ellos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HELMUT MARKO ELOGIÓ A CHECO PÉREZ: 'MARCÓ EL RITMO, DEFINITIVAMENTE ESTÁ EN MUY BUENA FORMA'