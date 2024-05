Tecate Emblema: Sam Smith feteja su cumpleaños en concierto

Sam Smith regresó a México con su gira y dio un espectáculo inolvidable en el festival Tecate Emblema, donde más de 59 mil personas se reunieron para verlo. El cantante se emocionó con la respuesta del público, abriendo la velada con "Stay With Me" y los cantos de la audiencia hicieron vibrar a todos.

Quiero oír su voz, Ciudad de México. ¿Cómo se sienten esta noche?”, dijo el cantante britanico.

Sam disfrutó de su presentación en México, donde se sintió afortunado y agradecido por la calidez de la gente y la audiencia, considerando a México su lugar favorito para tocar. Agradeció por el amor y apoyo recibidos durante el show de 90 minutos.

Mi cumpleaños es en dos días (19 de mayo) y éste es el show que más tarde hemos dado, así que les ruego que canten lo más fuerte que puedan” .

¿Quién es Sam Smith?

Sam Smith es un cantante y compositor británico, conocido por su distintiva voz de tenor y su estilo musical que abarca el pop, el soul y el R&B. Nació el 19 de mayo de 1992 en Londres, Reino Unido. Saltó a la fama en 2012 después de colaborar con Disclosure en la canción "Latch". Luego lanzó su álbum debut, "In the Lonely Hour", en 2014, que incluyó éxitos como "Stay with Me" y "I'm Not the Only One", ganando múltiples premios Grammy.

Smith ha seguido lanzando música exitosa, explorando temas como el amor, la soledad y la identidad con su distintivo estilo vocal. Ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público, consolidándose como una figura importante en la escena musical contemporánea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SONY ANUNCIA NUEVA PELÍCULA DE "LA NOCHE DEL DEMONIO": ¿CUÁNDO SE ESTRENA?