Terremoto en Turquía tuvo mayor emergencia que el sismo del 19S en México, confirmó rescatista

Tras el terremoto de Turquía, diferentes grupos de rescatistas mexicanos viajaron para ayudar a los damnificados y Rafael Martínez, comandante de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate aseguró que el tamaño de la emergencia en el país turco es mayor a la del sismo del 19 de septiembre de 2017 en nuestro país.

"El tamaño de la emergencia allá es tremendamente mayor que en el 2017. La diferencia es que por el tamaño de la emergencia, un grupo normal de 25 personas puede atender quizá un edificio, y nos daban en promedio 80 edificios por grupo, era imposible, demasiado", mencionó Rafael Martínez.

"Es muchísimo más grande el alcance (que el 2017) imagínense que ustedes caminan cuadras y cuadras y cuadras, y no hay ni una sola construcción en pie. Aquí en México se cayó un edificio, que otro no, que otro se dañó, no. Aquí todo, gasolineras, negocios, casa, no hay nada absolutamente de pie", reiteró.

También el rescatista señaló que las bajas temperaturas y el poco tiempo que tenían influyó para tener dificultades en la búsqueda de personas, "Llegaron 88 grupos de rescate de diversos países, pero no nos dimos abasto, no fue suficiente, nos ganó el tiempo", argumentó Rafael Martínez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADRIÁN MARCELO Y KARLA PANINI SON ACUSADOS DE GORDOFOBIA POR COMENTARIOS POLÉMICOS