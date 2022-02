Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recrearon famoso meme de Spider Man

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!

Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022