Tom Holland hospitalizado de emergencia por conmoción cerebral en rodaje de Spider-Man 3

El rodaje de la cinta en Glasgow tuvo que ser suspendido por unos días

Tom Holland hospitalizado de emergencia por conmoción cerebral en rodaje de Spider-Man 3
El actor británico sufrió un accidente durante el rodaje de Spider Man | IG: @tomholland2013/Marvel
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Septiembre de 2025

El rodaje de la película Spider-Man: Brand New Day ha sido detenido temporalmente, luego de que el protagonista Tom Holland fue hospitalizado de emergencia por una conmoción cerebral que sufrió el pasado viernes, mientras filmaba una escena de la cinta.

La grabación de la cinta es en Glasgow, Escocia/IG: @tomholland2013
La grabación de la cinta es en Glasgow, Escocia/IG: @tomholland2013

Según reportan diferentes medios británicos, fue el pasado viernes en la ciudad de Glasgow, Escocia, que Holland, de 29 años, sufrió un percance durante la grabación de una escena de Spider-Man 3, aunque no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

Lo único que ha trascendido es que el actor británico fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba una conmoción cerebral leve.

El actor sufrió una leve conmoción cerebral/IG: @tomholland2013
El actor sufrió una leve conmoción cerebral/IG: @tomholland2013

Marvel y Sony suspenden el rodaje por precaución

Por esta razón, la producción de la cinta, a cargo de Marvel Studios y Sony Pictures y que está programada para estrenarse el 24 de julio de 2026, fue suspendida temporalmente, mientras Holland toma unos días de descanso “por precaución”, según citaron fuentes a medios locales.

Esta entrega de Spider Man se estrena en verano de 2026/IG: @tomholland2013
Esta entrega de Spider Man se estrena en verano de 2026/IG: @tomholland2013

Holland se reunirá con la producción esta semana

Por su parte, los medios The Sun y Deadline aseguraron que en el incidente nadie más resultó lesionado, y que será este lunes cuando Tom Holland se reúna con la producción para determinar cómo continuará el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

TE PUEDE INTERESAR

Filtran video del accidente en que murió la conductora Débora Estrella

Contra | 21/09/2025

Filtran video del accidente en que murió la conductora Débora Estrella
Presidente Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a cantante y DJ colombiano

Contra | 21/09/2025

Presidente Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a cantante y DJ colombiano
Hoy No Circula lunes 22 de septiembre: ¿qué autos descansan y cuánto cuesta la multa?

Contra | 21/09/2025

Hoy No Circula lunes 22 de septiembre: ¿qué autos descansan y cuánto cuesta la multa?
Te recomendamos
Filtran video del accidente en que murió la conductora Débora Estrella
Cine

LO ÚLTIMO

 