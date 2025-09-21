Tom Holland hospitalizado de emergencia por conmoción cerebral en rodaje de Spider-Man 3

El rodaje de la película Spider-Man: Brand New Day ha sido detenido temporalmente, luego de que el protagonista Tom Holland fue hospitalizado de emergencia por una conmoción cerebral que sufrió el pasado viernes, mientras filmaba una escena de la cinta.

La grabación de la cinta es en Glasgow, Escocia/IG: @tomholland2013

Según reportan diferentes medios británicos, fue el pasado viernes en la ciudad de Glasgow, Escocia, que Holland, de 29 años, sufrió un percance durante la grabación de una escena de Spider-Man 3, aunque no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

Lo único que ha trascendido es que el actor británico fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba una conmoción cerebral leve.

El actor sufrió una leve conmoción cerebral/IG: @tomholland2013

Marvel y Sony suspenden el rodaje por precaución

Por esta razón, la producción de la cinta, a cargo de Marvel Studios y Sony Pictures y que está programada para estrenarse el 24 de julio de 2026, fue suspendida temporalmente, mientras Holland toma unos días de descanso “por precaución”, según citaron fuentes a medios locales.

Esta entrega de Spider Man se estrena en verano de 2026/IG: @tomholland2013

Holland se reunirá con la producción esta semana

Por su parte, los medios The Sun y Deadline aseguraron que en el incidente nadie más resultó lesionado, y que será este lunes cuando Tom Holland se reúna con la producción para determinar cómo continuará el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.