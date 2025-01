Trueno anuncia conciertos en México: fechas, sedes y todo lo que debes saber

El rapero argentino Trueno, conocido por sus poderosas rimas, regresa a México en 2025 para ofrecer una serie de conciertos en destacados escenarios del país. Esta gira forma parte de su agenda de presentaciones.

Conciertos de Trueno en México

Trueno, el destacado rapero argentino, llevará a cabo una gira de conciertos en México, programada para tres fechas distintas en el país.

El intérprete de "Mamichula" no solo se presentará en la Ciudad de México, sino que también visitará importantes recintos en diversas localidades del interior de la república. Las fechas de sus presentaciones son las siguientes:

- 10 de junio - Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

- 12 de junio - Auditorio Telmex (Guadalajara)

- 14 de junio - Auditorio Banamex (Monterrey)

Preventa para los conciertos de Trueno

Banamex va a tener la exclusiva para la venta anticipada. Aquí te dejo las fechas y horarios para que puedas comprar tus boletos en Ticketmaster:

- Martes 28 de enero: Venta Beyond a las 9:00 AM

- Miércoles 29 de enero: Preventa Priority a las 9:00 AM

- Jueves 30 de enero: Preventa Citibanamex a las 11:00 AM

- Viernes 31 de enero: Venta General a las 11:00 AM

¿Quién es Trueno?

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, es un rapero argentino nacido el 25 de marzo de 2002 en Buenos Aires. Destacado en la escena del rap y trap en Latinoamérica, es conocido por su habilidad en batallas de freestyle y su música que fusiona hip-hop, trap y reguetón. Ganó reconocimiento en competencias como "El Quinto Escalón" y se coronó campeón de la "Batalla de los Gallos" en 2019, lo que le permitió alcanzar fama internacional. En 2020, lanzó su álbum "Atrevido", que incluye el exitoso tema "Mamichula" junto a Nicki Nicole y Bizarrap, y su estilo musical abarca tanto temas festivos como reflexiones sociales.

