Trump asiste al Super Bowl LIX entre los Chiefs y los Eagles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo historia al convertirse en el primer mandatario en asistir a un Super Bowl, llegando al Caesars Superdome de Nueva Orleans menos de una hora antes del inicio del Super Bowl LIX.

En una entrevista de Fox News, Trump predijo que los Chiefs ganarían el partido de hoy. | AP |

Hoy domingo 9 de febrero, el Super Bowl LIX se celebra en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, donde los Philadelphia Eagles se enfrentan a los Kansas City Chiefs. El espectáculo de medio tiempo contará con el rapero Kendrick Lamar y la cantante SZA. Entre los asistentes destacados se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es el primer mandatario en funciones en asistir a un Super Bowl. Trump llegó al estadio acompañado de su esposa Melania y expresó su entusiasmo por el partido, deseando que gane el mejor.

En una entrevista de Fox News, Trump predijo que los Chiefs ganarían el partido de hoy, lo que significaría su tercera victoria consecutiva.

