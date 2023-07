Tunden a Bárbara de Regil por juntar su lengua con su hija en TikTok

Bárbara de Regil y su hija Mar tienen una relación especial que polariza opiniones en las redes sociales. A unos días de que y su hijatienen una relación especial que polariza opiniones en las redes sociales. A unos días de que la joven influencer fuera señalada de participar en una pelea en Holbox, Quintana Roo , vuelve a ser el centro de una polémica.

Pese a que el incidente fue tendencia, Mar nunca negó ni confirmó su participación, pero la controversia fue suficiente para que los internautas hurgaran en las redes sociales de ambas y encontraran algo nuevo para criticarles.

El nuevo ‘escándalo’ surgió a raíz de un video compartido por la actriz en junio. En el clip, Bárbara y Mar aparecen después de asistir a una fiesta cantando el tema “Fenomenal Remix” de Dante Gardiol.

Al final del video, Bárbara y Mar juntan levemente sus lenguas, acción que generó todo tipo de comentarios, especialmente en contra del exceso de cercania entre madre e hija.

“Wey es tu hija, no tu amiga, no tu hermana, no una fulana es tu hijaaaaaa”, “dios mío como es posible este suceso”, “Una cosa es tener confianza y otra pensar que son amigas, y Mar muchas veces se ve que se siente incómoda con las actitudes o como la trata su mamá”, escribieron algunos usuarios.

Sin embargo, fueron más los internautas que defendieron a la actriz y a su hija, y se lanzaron contra quienes las criticaban por tener una relación especial.

“Ya quisiera tener todas una relación así con su mama”, “que hermosas se ven disfrutando nada mejor que la confianza entre hija y mamá que suave que se lleven como si fueran amigas al final y al cabomamá”, fueron algunos de los mensajes de apoyo de los fans de Bárbara.