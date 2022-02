Ucrania: Vloggero y youtuber mexicano viajó al este de Europa para documentar conflicto

Desde días antes el youtuber y vloggero mexicano Alex Tienda dio a conocer a través de sus redes sociales que viajaría a Ucrania para documentar el conflicto con los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk.

En las últimas horas se dio a conocer que Rusia empleó sus fuerzas con el pretexto de proteger a sus ciudadanos en estos territorios por lo que habrían comenzado hostilidades, mismas que ya comenzó a publicar el mexicano.

"Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones", se leyó en Twitter de Tienda.

"Solo quiero dejar muy en claro... Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión... Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo", redactó en otro tuit.

El mexicano desde su llegada comenzó a publicar fotos de Kiev y a reportar la tensa calma que se vivía en la capital de Ucrania desde su llegada ante el inminente conflicto.

Incluso, Alex Tienda fue contactado por la cadena CNN para enlaces en vivo desde Kiev para relatar lo que se vive en estos momentos complicados.

