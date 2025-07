Valentina Gilabert desmiente haber otorgado el perdón a su agresora Marianne ‘N’

La modelo e influencer Valentina Gilabert reapareció en redes sociales para aclarar que no otorgó su perdón legal a Marianne ‘N’, la menor de edad que la atacó en febrero pasado. Aunque Marianne ya no se encuentra en internamiento, deberá cumplir una condena de casi tres años en prisión domiciliaria, según lo dictado por un juez.

El ataque y proceso legal contra Marianne ‘N’

Marianne ‘N’, de 17 años, fue acusada y procesada por el delito de lesiones calificadas, luego de agredir a Valentina en un departamento de la Ciudad de México. El ataque la dejó al borde de la muerte y motivó su internamiento en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, de donde recientemente salió por orden judicial.

Marianne 'N' fue liberada, pero aún está pagando una condena de casi tres años/X |

“No le otorgué el perdón a nadie”: Valentina

A través de un video en su cuenta de TikTok, Gilabert fue enfática al declarar que su perdón fue solo a nivel personal y mental, no en el ámbito legal:

“No le otorgué el perdón a nadie. La perdoné personalmente, mentalmente, no la perdoné legalmente. Sigue teniendo una condena de dos años, ocho meses y, ahorita, creo que son 19 días ya.”

La influencer también detalló que Marianne deberá cumplir con condiciones específicas impuestas por el juez. En caso de incumplimiento, podría regresar al internamiento.

Valentina también desmintió que esté buscando un beneficio económico en el caso/X |@tinnysuuu

Aclara que no se vendió: la reparación del daño

Valentina Gilabert aprovechó para desmentir rumores sobre una supuesta negociación económica con los abogados de Marianne ‘N’. Explicó que el monto económico involucrado corresponde a la reparación del daño, una figura legal destinada a cubrir los altos gastos médicos que derivaron del ataque.

“Esto no lo decido yo, no lo deciden sus abogados, no lo deciden mis abogados, lo decide el juez. No me vendí, simplemente es una reparación del daño... Fue un daño a mi persona en el que se involucró mucho dinero de mis papás y se tiene que regresar.”

